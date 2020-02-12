Світоліна розпочала турнір WTA у Хуахіні з перемоги над Схофс
Укрінформ
Краща українська тенісистка Еліна Світоліна виграла 12 лютого матч у Бібіан Схофс з Нідерландів у першому колі турніру WTA в Хуахіні (Таїланд) із призовим фондом 275 тис дол.
Зустріч відповідно 4-ї та 195-ї "ракеток" світу завершився з рахунком 6:2, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин.
У матчі за чвертьфінал суперницею харків'янки буде австралійка Сторм Сандерс (№319 WTA).
Змагання у Хуахіні завершаться 16 лютого.