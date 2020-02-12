Світоліна і Ястремська заявилися на турнір WTA в Маямі

Українки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявилися на другий у сезоні турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier Mandatory, який пройде 24 березня - 4 квітня в Маямі (США).

Світоліна всьоме зіграє в Маямі, а свій кращий результат вона показала в 2018 році, коли дійшла до чвертьфіналу; торік Еліна поступилася в другому колі змагань, повідомляє БТУ.

Ястремська другий рік поспіль виступить на даному турнірі: у попередньому сезоні Даяна зазнала поразки у другому колі від майбутньої переможниці австралійки Ешлі Барті.

Заявочний список очолюють лідери світового рейтингу австралійка Ешлі Барті, румунка Симона Халеп, чешка Кароліна Плішкова.

Призовий фонд турніру в Маямі становить $8,76 млн.

На фото: Еліна Світоліна.