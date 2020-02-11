Теніс: визначилася команда-суперниця українок у плейофф Кубка Федерації

Теніс: визначилася команда-суперниця українок у плейофф Кубка Федерації

Укрінформ
Відбулося жеребкування тенісних матчів плейофф Світової групи Кубка Федерації.

Збірна України зіграє 17-18 квітня у гостях проти суперниць з Японії, повідомляє Укрінформ.

Японки у кваліфікації програли нинішнього року збірній Іспанії.

Усі пари плейофф Світової групи Кубка Федерації:
Польща - Бразилія
Мексика - Велика Британія
Сербія -Канада
Латвія - переможець Азіатсько-Океанської групи
Японія - Україна
Румунія - Італія
Аргентина - Казахстан
Нідерланди - переможець Азіатсько-Океанської групи.

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Кращі команди у цих протистояннях пройдуть до кваліфікації Fed Cup Finals-2021.

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