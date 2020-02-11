Теніс: визначилася команда-суперниця українок у плейофф Кубка Федерації

Відбулося жеребкування тенісних матчів плейофф Світової групи Кубка Федерації.

Збірна України зіграє 17-18 квітня у гостях проти суперниць з Японії, повідомляє Укрінформ.

Японки у кваліфікації програли нинішнього року збірній Іспанії.

Усі пари плейофф Світової групи Кубка Федерації:

Польща - Бразилія

Мексика - Велика Британія

Сербія -Канада

Латвія - переможець Азіатсько-Океанської групи

Японія - Україна

Румунія - Італія

Аргентина - Казахстан

Нідерланди - переможець Азіатсько-Океанської групи.

Кращі команди у цих протистояннях пройдуть до кваліфікації Fed Cup Finals-2021.