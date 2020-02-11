Українки дізналися імена суперниць на 100-тисячнику ITF у Каїрі

Четверо українських тенісисток зіграють на турнірі ITF із призовим фондом 100 тис дол у столиці Єгипту.

У стартовому раунді основної сітки Леся Цуренко, яка посіяна під 4 номером, зустрінеться з єгипетською тенісисткою Ламіс Альхуссейн Абдель Азіз, повідомляє Укрінформ.

Першою суперницею Марти Костюк стане третя "ракетка" турніру Ірина-Камелія Бегу.

Цуренко та Костюк разом виступлять в Каїрі і в парних змаганнях. Їхніми опонентками у першому раунді будуть лідери посіву іспанка Лара Аррубаррена та Бегу.

Крім того, українсько-польський дует Анастасія Шошина/Паула Каня зустрінеться з італійками Елізабеттою Коччаретто і Мартіною Тревізан.

Турнір в Каїрі завершиться 16 лютого.