Теніс: Марченко в Шербурі уперше виграв нинішнього року

Український тенісист Ілля Марченко переміг Матса Морайнга з Німеччини на турнірі ATP Challenger Tour у французькому місті Шербур.

Результат поєдинку, що тривав 1 годину 2 хвилини, - 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Для Марченка це була перша перемога нинішнього сезону.

У другому колі на Іллю очікує протистояння із сильним французьким тенісистом Кантеном Алісом, який посіяний у Шербурі під п'ятим номером.

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У лютому 2017 року на представницькому турнірі ATP World Tour 250 у Монпельє українець обіграв Аліса в їхньому першому очному поєдинку - 6:4, 6:4.