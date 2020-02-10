Світоліна зберегла четверте місце у рейтингу WTA

Світоліна зберегла четверте місце у рейтингу WTA

Укрінформ
"Перша" та "друга" жіночі ракетки України залишилися на попередніх позиціях рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

В оновленому у понеділок списку кращих тенісисток світу Еліна Світоліна посідає 4-те місце, а Даяна Ястремська - 26-те, повідомляє Укріфнорм.

Катерина Козлова і Катаріна Завацька зберегли за собою 87-е і 103-тє місця відповідно.

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Леся Цуренко опустилася на 129-ту сходинку (-1 позиція), Ангеліна Калініна піднялася на 136-е місце (+23), а Марта Костюк йде 168-ю (-1).

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