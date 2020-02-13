Костюк, Цуренко і Шошина вийшли до парних чвертьфіналів турніру в Каїрі
Укрінформ
Троє українок будуть представлені на стадії 1/4 фіналу парного розряду турніру ITF у столиці Єгипту із призовим фондом 100 тис дол.
Наша пара Марта Костюк/Леся Цуренко змогла перемогти перших сіяних Лару Арруабаррену з Іспанії та румунку Ірину-Камелію Бегу - 6:1, 4:6, 10:5, повідомляє Укрінформ.
За вихід до півфіналу українки посперечаються з бельгійкою Магалі Кемпен і Сандрою Самір з Єгипту.
Дует Анастасія Шошина (Україна)/Паула Каня (Польща) у ще більш важкому поєдинку обіграв італійок Елізабетта Коччаретто і Мартіну Тревізан - 3:6, 7:6 (9:7), 10:7.
В 1/4-й на переможниць очікує друга сіяна пара Ірина Марія Баре (Румунія)/Леслі Керкгоф (Нідерланди).
На фото: Марта Костюк.