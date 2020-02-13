Костюк, Цуренко і Шошина вийшли до парних чвертьфіналів турніру в Каїрі

Троє українок будуть представлені на стадії 1/4 фіналу парного розряду турніру ITF у столиці Єгипту із призовим фондом 100 тис дол.

Наша пара Марта Костюк/Леся Цуренко змогла перемогти перших сіяних Лару Арруабаррену з Іспанії та румунку Ірину-Камелію Бегу - 6:1, 4:6, 10:5, повідомляє Укрінформ.

За вихід до півфіналу українки посперечаються з бельгійкою Магалі Кемпен і Сандрою Самір з Єгипту.

Дует Анастасія Шошина (Україна)/Паула Каня (Польща) у ще більш важкому поєдинку обіграв італійок Елізабетта Коччаретто і Мартіну Тревізан - 3:6, 7:6 (9:7), 10:7.

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В 1/4-й на переможниць очікує друга сіяна пара Ірина Марія Баре (Румунія)/Леслі Керкгоф (Нідерланди).

На фото: Марта Костюк.