Жіноча збірна України зберегла місце в оновленому рейтингу ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг жіночих національних збірних.

Збірна України зберегла позицію у топ-30 рейтингу ФІБА і залишилася на 26 місці. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Очолюють рейтинг збірні США, Австралії та Іспанії.

Суперник збірної України у кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року - збірна Бельгії піднялася на дві позиції й наразі посідає 7 місце, збірна Португалії — 47-е, Фінляндія – 66-е.

Нагадаємо, у відборі Євробаскета-2021 жіноча збірна України поступилася на виїзді Бельгії (66:83) та перемогла у Харкові Португалію (72:0).

Наступні поєдинки кваліфікації підопічні Срджана Радуловича зіграють у листопаді в Києві: 12 листопада проти Фінляндії, 15 листопада - проти Бельгії.