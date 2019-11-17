Україна обіграла Португалію у відборі на жіночий Євробаскет-2021

Перша перемога наших баскетболісток у кваліфікації ЧЄ.

Жіноча національна збірна України обіграла в Харкові Португалію 72:60 в матчі другого туру кваліфікації чемпіонату Європи, повідомляє Укрінформ.

Українки впевнено виграли першу чверть 21:9. На велику перерву команди пішли за переваги України в 18 очок. У третій десятихвилинці Португалії вдалося скоротити відставання до 9 очок, але відігратися гості не зуміли. У заключній чверті українки зробили ще один ривок і здобули першу перемогу у відборі – 72:60.

Найрезультативніші в складі збірної України: Ягупова (29 очок), Сівакова (10 очок).

Нагадаємо, українська команда у стартовій грі кваліфікації на ЧЄ поступилася на виїзді Бельгії (66:83). Після двох матчів наша збірна набрала три очки і вийшла на друге місце у групі. В наступному турі 12 листопада 2020 року Україна зіграє вдома з Фінляндією.