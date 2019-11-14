Баскетболістки збірної України програли в Бельгії у кваліфікації Євробаскету-2021

Національна жіноча збірна України з баскетболу з поразки розпочала відбірковий цикл чемпіонату Європи-2021.

У стартовому поєдинку підопічні чорногорського фахівця Срджана Радуловича в Шарлеруа поступилися фавориту групи команді Бельгії - 66:83 (17:23, 13:20, 10:17, 26:23), повідомляє Укрінформ.

Найрезультативнішою у складі "синьо-жовтих" стала Аліна Ягупова, в активі якої 32 очки.

Читайте також: Українка Аліна Ягупова найрезультативніша в баскетбольній Євролізі

В іншому матчі групи G баскетболістки Португалії приймають збірну Фінляндії.

Наступний відбірковий поєдинок Євробаскету-2021 збірна України проведе 17 листопада в Харкові проти команди Португалії.

Зазначимо, що фінальний турнір 38-го чемпіонату Європи з баскетболу серед жінок проходитиме в червні-липні 2021 року у Франції та Іспанії.

На фото: Аліна Ягупова (fiba.basketball).