Баскетболістки збірної України програли в Бельгії у кваліфікації Євробаскету-2021
Укрінформ
Національна жіноча збірна України з баскетболу з поразки розпочала відбірковий цикл чемпіонату Європи-2021.
У стартовому поєдинку підопічні чорногорського фахівця Срджана Радуловича в Шарлеруа поступилися фавориту групи команді Бельгії - 66:83 (17:23, 13:20, 10:17, 26:23), повідомляє Укрінформ.
Найрезультативнішою у складі "синьо-жовтих" стала Аліна Ягупова, в активі якої 32 очки.
В іншому матчі групи G баскетболістки Португалії приймають збірну Фінляндії.
Наступний відбірковий поєдинок Євробаскету-2021 збірна України проведе 17 листопада в Харкові проти команди Португалії.
Зазначимо, що фінальний турнір 38-го чемпіонату Європи з баскетболу серед жінок проходитиме в червні-липні 2021 року у Франції та Іспанії.
На фото: Аліна Ягупова (fiba.basketball).