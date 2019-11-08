Українка Аліна Ягупова найрезультативніша в баскетбольній Євролізі

Капітан національної баскетбольної збірної України Аліна Ягупова очолює рейтинг результативності в Євролізі.

У складі турецького клубу "Фенербахче" українка набрала 86 очок у чотирьох матчах - у середньому 21,5 за поєдинок, повідомляє пресслужба ФБУ.

"Ягупова вже двічі входила до збірної туру Євроліги. У виїзному поєдинку проти курського "Динамо" вона знову набрала найбільше очок - 28. Нині " Фенербахче" з трьома перемогами очолює групу В Євроліги", - зазначається у повідомленні.

Відео кращих моментів матчу “Динамо” (Курськ) - “Фенербахче”:

Нагадаємо, жіноча збірна України наступного тижня стартує у кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. Наші дівчата зіграють на виїзді проти Бельгії (14 листопада) та в Харкові прийматимуть Португалію (17 листопада).