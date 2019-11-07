Суперліга: «Прометей» обіграв «Запоріжжя»

«Черкаські Мавпи» здобули п’яту перемогу в сезоні, обігравши «Миколаїв».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Прометей» на виїзді впевнено обіграв «Запоріжжя» 103:77. Про це повідомляє Укрінформ.

В Запоріжжі новачок Суперліги – «Прометей» не залишив господарям жодного шансу. Команда з Кам’янського здобула сьому перемогу в сезоні – 103:77.

Найрезультативніші гравці матчу: Макс Конате (21 очко), Денис Лукашов (19 очок) – «Прометей», Дейонте Сіммонс (15 очок) – «Запоріжжя».

«Прометей» впевнено лідирує в турнірній таблиці Суперліги, в активі новачка 7 перемог і 15 очок.

В іншому матчі ігрового дня «Черкаські Мавпи» перемогли на виїзді «Миколаїв» 76:68.

Нагадаємо, в попередньому матчі «Київ-Баскет» на власному майданчику впевнено обіграв «Запоріжжя» 110:73.