«Прометей» зазнав першої поразки в Суперлізі

Команда з Кам’янського програла «Черкаським Мавпам».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Прометей» на чужому майданчику програв «Черкаським Мавпам» 85:90 і зазнав першої поразки в сезоні. Про це повідомляє Укрінформ.

Новачок Суперліги – «Прометей» обірвав свою переможну серію в Черкасах. Місцеві «Мавпи» увесь час збільшували свою перевагу. Лише в останній чверті гості почали наздоганяти господарів, але у підсумку вони все одно поступилися 85:90.

Найрезультативніші гравці матчу: Діон Райт (24 очки + 7 підбирань) – «Черкаські Мавпи», Майк Майєрс (25 очок + 15 підбирань) – «Прометей».

«Прометей» набрав 13 очок і впевнено лідирує у турнірній таблиці. «Черкаські Мавпи» набрали 10 очок і піднялися на друге місце.

Нагадаємо, в попередньому матчі «Прометей» на власному майданчику вирвав перемогу у «Одеси» 91:88.