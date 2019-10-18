«Черкаські Мавпи» обіграли «Київ-Баскет» в Суперлізі

Третя перемога в сезоні команди з Черкас.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Черкаські Мавпи» перемогла на своєму майданчику «Київ-Баскет» 85:77. Про це повідомляє Укрінформ.

Головний фаворит сезону – «Київ-Баскет» зазнав вже другої поразки в чемпіонаті. Цього разу киян досить впевнено обіграли «Черкаські Мавпи» - 85:77. Найрезультативніші гравці матчу: Діон Райт (33 очки) – «Черкаські Мавпи» та В’ячеслав Петров (17 очок) – «Київ-Баскет».

Сьогодні в Суперлізі зіграють ще один матч – «Прометей» - «Хімік».

Нагадаємо, сьогодні «Одеса» перемогла на виїзді «Запоріжжя» 87:77. Це перша перемога одеситів в сезоні.