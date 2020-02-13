Михайлюк провів перший матч у НБА після відновлення, набрав 8 очок

Захисник збірної України з баскетболу та американського клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк повернувся до гри після травми.

Святослав Михайлюк взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Меджик”, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Поєдинок “Орландо Меджик” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 116:112 (32:20, 27:35, 28:26, 21:27), а український баскетболіст відіграв у ньому 17 хвилин 48 секунд.

За час, проведений на майданчику, він набрав 8 очок (1/2 двоочкові, 1/4 триочкові, 3/3 штрафні), зробив 3 підбирання, 1 перехоплення.

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Відео кращих моментів матчу за участю Михайлюка:

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк через пошкодження правого стегна, яке отримав на початку лютого, пропустив п’ять матчів своєї команди в НБА.