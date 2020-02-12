Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу зіграють в Южному

14 березня зіграють півфінали: «Одеса» - «Дніпро» і «Хімік» - «Київ-Баскет».

Фінал чотирьох Кубка України-2020 з баскетболу зіграють в Южному, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Півфінали зіграють 14 березня, а вирішальний матч за трофей відбудеться 15 березня о 14:00.

У першому півфіналі зіграють «Одеса» і «Дніпро» (початок матчу о 14:00), у другому зустрінуться «Хімік» і «Київ-Баскет» (початок гри о 17:00).

У 2012 році Фінал чотирьох Кубка України вже проходив в Южному - тоді переможцем турніру став «Будівельник», який обіграв у вирішальному матчі «Ферро-ЗНТУ».