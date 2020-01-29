«Дніпро» - останній учасник Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу

Клуб з Дніпра двічі обіграв у чвертьфіналі «Запоріжжя».

«Дніпро» пробилося у Фінал чотирьох Кубка України після впевненої перемоги над «Запоріжжям» в повторному чвертьфінальному матчі – 94:80, повідомляє Укрінформ.

Перший матч дніпряни виграли з перевагою в 9 очок. У матчі-відповіді чинний володар Кубка оформив комфортну перевагу в 27 балів за підсумками двох чвертей.

Після великої перерви «Запоріжжю» вдалося лише трохи скоротити відставання в рахунку. 94:80 – перемога «Дніпра». Найрезультативніший гравець матчу: Андрій Кожем'якін (26) – «Запоріжжя».

У Фіналі чотирьох Кубка України зіграють «Дніпро», «Одеса», «Хімік» і «Київ-Баскет».