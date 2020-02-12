"Динамо" поступилося ровесникам із Загреба в Юнацькій лізі УЄФА

На футбольних полях Європи після зимової перерви поновилися поєдинки Юнацької ліги УЄФА.

У стиковому матчі турніру гравці київського "Динамо (U19) поступилися на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського одноліткам з ФК "Динамо" (Загреб) і не змогли вийти до 1/8-ї турніру, повідомляє Укрінформ.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 0:0, В серії пенальті кращими були хорвати - 4:3.

Нагадаємо, на стадії группового етапу Юнацької ліги УЄФА юнаки із загребського "Динамо" випередили англійський клуб "Манчестер Сіті" та донецький "Шахтар", поступившись у квартеті С лише італійській "Аталанті".

Кияни, яких тренує Ігор Костюк, у нинішньому розіграші пройшли "Шкендію" з Північної Македонії (8:0, 2:0) та грецький ПАОК (3:0, 2:2),

Жеребкування матчів 1/8 фіналу пройде 14 лютого.