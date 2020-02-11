Капітан київського футбольного клубу “Динамо” Віктор Циганков розпочав тренування у загальній групі “Динамо”.

Раніше у футболіста було діагностовано м'язове ушкодження передньої частини стегна, через що він тиждень займався за індивідуальною програмою. Про це повідомляє Sport Arena.

“Півзахисник “Динамо” Віктор Циганков приступив до тренувань в загальній групі команди, але з деякими обмеженнями, про це повідомив коментатор товариського матчу киян із БАТЕ”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що футболісти "Динамо" зараз проводять другий тренувальний збір у Туреччині, на якому перемогли "Олімпію" (5: 0), "Стремсгодсет" (3: 0) і "Борац" (4:1). Наразі триває матч проти БАТЕ:

У нинішньому сезоні капітан “Динамо” провів 26 матчів, забив 9 м'ячів і зробив 3 результативні передачі.

Фото: facebook/fcdynamoua