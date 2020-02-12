У Мукачеві у п'ятницю розпочинається чемпіонат України з легкоатлетичних метань

У Мукачеві на Закарпатті проходитиме зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. Він розпочнеться 14 лютого.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада у Facebook.

“У Мукачеві пройде зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань. 14 лютого у м. Мукачево розпочинається зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків. Чемпіонат є відбором на Кубок Європи з легкоатлетичних метань та першим етапом відбору на літні Олімпійські ігри-2020 в Японії”, - йдеться в повідомленні.

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Чемпіонат визначить кращих спортсменів у метанні диска, молота і списа.

Змагання триватимуть три дні та завершаться 16 лютого.