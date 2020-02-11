Львів визначили містом проведення матчів українських футзалісток на Євро-2021

Стало відомо місто, в якому жіноча збірна України проводитиме поєдинки своєї групи основного раунду футзального Євро-2021.

Усі матчі групи, до якої потрапить українська збірна, проходитимуть у Львові у палаці спорту “Галичина”. Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Базовими датами УЄФА для поєдинків основного раунду жіночого Євро-2021 з футзалу є 1-6 вересня. Матчі фінального етапу пройдуть у лютому 2021 року.

Жеребкування попереднього та основного раундів турніру відбудеться 13 лютого о 14.30.

На стадії основого раунду відбору 16 команд розіб'ють на чотири квартети, переможці яких ввійдуть до фінальної четвірки. Українки є господарками однієї із груп.