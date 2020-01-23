Основний раунд відбору Євро-2021 українські футзалістки гратимуть вдома

Жіноча збірна України з футзалу потрапила до числа господарів груп основного раунду кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

Поєдинки основного раунду відбору пройдуть 1-6 вересня 2020 року, а матчі фінального етапу - у лютому 2021-го, повідомляє пресслужба УАФ.

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На стадії основого раунду відбору 16 команд розіб'ють на чотири квартети, переможці яких ввійдуть до фінальної четвірки. Українки будуть господарками однієї із груп.