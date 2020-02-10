Футбол: "Ворскла" перемогла "Насаф" на зборі в Туреччині

Футболісти полтавської "Ворскли" зіграли у понеділок стартовий спаринг другого турецького збору.

Підопічні Юрія Максимова перемогли узбецький клуб "Насаф" з міста "Карші - 2:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили: Денис Васін (12-я хвилина) та Дмитро Щербак (20) - у складі українців: Ойбек Бозоров (29) - у суперників.

Полтавців на зборі очікує ще три контрольні матчі. Суперниками будуть польська "Термаліка" (13 лютого), казахстанські "Ордабаси" (16 лютого) та "Іртиш" (19 лютого).

На фото: Юрій Максимов.