Футбол: "Ворскла" перемогла "Насаф" на зборі в Туреччині
Укрінформ
Футболісти полтавської "Ворскли" зіграли у понеділок стартовий спаринг другого турецького збору.
Підопічні Юрія Максимова перемогли узбецький клуб "Насаф" з міста "Карші - 2:1, повідомляє Укрінформ.
М'ячі забили: Денис Васін (12-я хвилина) та Дмитро Щербак (20) - у складі українців: Ойбек Бозоров (29) - у суперників.
Полтавців на зборі очікує ще три контрольні матчі. Суперниками будуть польська "Термаліка" (13 лютого), казахстанські "Ордабаси" (16 лютого) та "Іртиш" (19 лютого).
На фото: Юрій Максимов.