Курйозний розіграш Суперкубка Японії: футболісти не забили 9 пенальті поспіль

Розіграш Суперкубка Японії, який в нинішньому сезоні оскаржували “Віссел Кобе” і чемпіон країни “Йокогама Марінос”, увійде в історію футболу курйозним виконанням одинадцятиметрових.

Володарями Суперкубка Японії стали футболісти “Віссел Кобе” після серії післяматчевих пенальті (3:2, 3:3 в основний час), під час якої 9 ударів поспіль не досягли мети. Про це повідомляє Zbirna.com.

“У післяматчевій серії пенальті матчу за Суперкубок Японії відразу дев'ятеро футболістів “Віссел Кобе” і “Йокогами” поспіль не забили жодного м'яча”, - йдеться в повідомленні.

Це сталося за рахунку 2:2. Зрештою парад невдах перервав півзахисник “Віссел Кобе” Хотару Ямагуті, який і приніс перемогу своїй команді.

Примітно, що нинішній Суперкубок Японії став 47-м титулом у футбольній кар'єрі 35-річного екс-півзахисника каталонського футбольного клубу “Барселона” і збірної Іспанії Андреса Іньєсти. До речі, свій удар в серії пенальті він реалізував.

Іньєста виступає за “Віссел Кобе” з травня 2018 року. У складі свого японського клубу він вже провів 37 матчів, в яких забив 9 м'ячів.

Фото: vissel-kobe.co.jp