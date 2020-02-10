Українець Орлов вийшов до другого кола турніру ITF в Індії

Український тенісист Владислав Орлов вдало стартував на турнірі ITF в індійському місті Бангалор із призовим фондом 162 тия 480 дол.

У першому раунді харків'янин обіграв господаря корту Сураджа Прабодха - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 4 хвилини.

У наступному колі суперником Орлова буде 11-й сіяний Блаж Рола зі Словенії.

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У парному розряді змагань у Бангалорі виступить киянин Денис Молчанов, який зіграє у дуеті з Се Чэнпэном (Тайвань). Їхніми опонентами на старті будуть представники Індії Віджай Сундар Прашант та Вішну Вардхан.