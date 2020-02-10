Стали відомі суперниці Світоліної і Бондаренко у парній сітці турніру WTA в Хуахіні

У парній сітці турніру Thailand Open (WTA International) в Хуахіні із призовим фондом 275 тисяч доларів заявлені дві українські тенісистки.

На турнірі в Хуахіні, який проходитиме 10 — 16 лютого, виступлять Еліна Світоліна і Катерина Бондаренко. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна у парі з Нг Кван Яу з Гонконгу отримала wild card. У першому колі дует зіграє з китаянкою Хань Сіньюнь і Бібіане Схофс із Нідерландів.

Катерина Бондаренко і Тамарін Танасугарн також зіграють на змаганнях завдяки wild card. Суперницями українсько-таїландського дуету стануть треті сіяні японки Ері Ходзумі і Макото Ніномія.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна наразі посідає 4 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Катерина Бондаренко - 492-е.

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Як повідомлялося, в основній сітці Україну на цих змаганнях також представлятимуть Еліна Світоліна та Катерина Бондаренко.

Фото: Thailand Open