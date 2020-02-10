Баскетбол: Пустовий допоміг “Барселоні” перемогти “Гран Канарію” в чемпіонаті Іспанії

Центровий збірної України з баскетболу та клубу “Барселона” Артем Пустовий допоміг своїй іспанській команді перемогти на виїзді “Гран Канарію”.

Поєдинок “Гран Канарія” - “Барселона” 21 туру баскетбольного чемпіонату Іспанії завершився з рахунком 65:81, а Артем Пустовий відіграв у ньому 9 хвилин 19 секунд. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 6 очок і зробив 2 підбирання.

Для Артема Пустового цей матч став третім в іспанському чемпіонаті з початку сезону.

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Нагадаємо, що збірна України за 10 днів стартує в кваліфікації Євробаскета-2021. Перший матч відбудеться 20 лютого проти Австрії, а 23 лютого українці зіграють у Запоріжжі проти Угорщини.