Центровий збірної України з баскетболу Олексій Лень змінив клуб у НБА і тепер гратиме у “Сакраменто Кінгз”.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

“Атланта” обміняла Олексія Леня та важкого форварда Джабарі Паркера у “Сакраменто Кінгз” на центрового Дуейна Дедмона та два піки другого раунду драфтів 2020 та 2021 років, інформує оглядач ESPN Едріан Войнаровськи”, - йдеться в повідомленні.

Sacrameto is trading Dewayne Dedmon to Atlanta for Jabari Parker and Alex Len, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Atlanta also gets two second round picks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Нагадаємо, що з клубом “Атланта Гокс” Олексій Лень уклав угоду в серпні 2018 року.

У нинішньому сезоні український баскетболіст набирав у середньому за матч 8,7 очка, робив 5,8 підбирання та 1,1 передачі.

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Кілька останніх поєдинків Лень пропустив через пошкодження.

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