“Реал Ов’єдо” з Луніним зіграв внічию з “Райо Вальєкано”

Воротар збірної України Андрій Лунін допоміг своїй іспанській команді "Реал Ов’єдо" здобути результативну нічию в поєдинку з “Райо Вальєкано”.

Матч 27 туру іспанської Сегунди “Райо Вальєкано” - “Реал Ов’єдо” відбувся 9 лютого і завершився з рахунком 1:1. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Український голкіпер вийшов у стартовому складі вп’яте поспіль і провів на полі весь матч. Він зробив декілька сейвів і пропустив лише з пенальті.

Як повідомляє eldesmarque, Андрій Лунін став найкращим гравцем цього поєдинку.

Наразі “Ов’єдо” має 29 очок і посідає 17 місце в турнірній таблиці Сегунди.

Всього в нинішньому сезоні Андрій Лунін провів у складах “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 7 матчів.