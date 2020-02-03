Лунін відбив пенальті у переможному матчі “Ов’єдо” проти “Альбасете”

Воротар національної збірної України з футболу Андрій Лунін взяв участь у матчі свого іспанського клубу “Ов’єдо” проти “Альбасете” Романа Зозулі.

Поєдинок “Ов’єдо” - “Альбасете” 26 туру іспанської Сегунди відбувся 2 лютого і завершився з рахунком 3:1, а обидва українці вийшли на поле у стартових складах. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На 45-й хвилині матчу Андрій Лунін відбив пенальті. Нажаль, суперник виявився спритнішим і добив м’яч у сітку воріт господарів.

Наразі “Ов’єдо” має в активі 28 очок і посідає 18 місце в турнірній таблиці Сегунди.

Всього в нинішньому сезоні Андрій Лунін зіграв у складах “Вальядоліда” та “Ов’єдо” шість поєдинків.