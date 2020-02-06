"Олександрія" перемогла софійський "Левські" у контрольному матчі

Бронзові призери чемпіонату України - футболісти "Олександрії" обіграли у четвер болгарський клуб "Левські" (Софія) у контрольній зустрічі - 2:1.

М'ячі в українській команді забили Артем Сітало (34-та хвилина) і Максим Задерака (60). У суперників пенальті на 75-й хвилині реалізував Станіслав Костов, повідомляє Укрінформ.

У наступному контрольному матчі "Олександрія" зустрінеться у Туреччині з казахстанським клубом "Кизил-Жар". Гра пройде 9 лютого.

Офіційні виступи 2020 року олександрійці розпочнуть 23 лютого матчем чемпіонату України проти ковалівського "Колоса".