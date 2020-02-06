Стала відома дата жеребкування відбору ЧС з футболу-2022 у зоні УЄФА

Кваліфікація чемпіонату світу з футболу 2022 року в європейській зоні, де розігруватимуться 13 путівок, має стартувати у березні 2021-го, а завершитися матчами плей-офф у березні 2022-го.

Жеребкування групового турніру пройде 29 листопада 2020 року. Про місце та час церемонії буде оголошено пізніше, повідомляє пресслужба УАФ.

"Усі 55 збірних, які представляють асоціації УЄФА, зіграють у двоколовому турнірі в 10-ти групах (п'ять - по 6 команд і п'ять - по 5). Передбачено 10 ігрових "вікон" із березня по листопад 2021 року.

10 переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2022. Команди, що посіли другі місця, продовжать боротьбу на наступному етапі.

10 других команд відбірних груп і дві кращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 зіграють у березні 2022 року у плей-офф, що складатиметься з двох етапів. 12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фінальних - трьох найсильніших. Вони й отримають ще три путівки до Катару.

Чемпіонат світу-2022 проходитиме з 21 листопада до 18 грудня.