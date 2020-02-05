Світоліна: Дуже хотіла б знову зіграти за збірну в Україні

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна розповіла про підготовку до турніру тенісного Кубка Федерації, який стартує 6 лютого у Таллінні.

Еліна зазначила, що вона рада знову грати у складі збірної і, крім того, дуже хоче виступити за національну команду в Україні, повідомляє BTU.

"Рада, що знову граю у збірній. Нині в нас нове покоління, дуже здорово бачити нові обличчя. Дівчата дуже мотивовані, багато працюють, усі з бійцівським характером, тренування дуже інтенсивні. Ми приїхали найсильнішим складом, тому хочеться відіграти тут на максимальний результат і пройти далі. Учора ми обговорювали з дівчатами, що у квітні можемо грати плей-офф, якщо тут все складеться вдало. Там, можливо, буде домашній матч. Я б дуже хотіла знову зіграти в Україні. Пам'ятаю емоції, які отримала, коли ми грали у Харкові проти Австралії . Але не будемо забігати наперед, оскільки важливо вирішити свої питання на нинішньому етапі", - сказала Світоліна.

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Розклад матчів збірної України у групі А Першій Євро-Африканської зони:

6 лютого. 16.00. Україна - Болгарія

7 лютого. 16.00. Україна - Хорватія.

8 лютого о 13.00 розпочнуться поєдинки за право виходу до плей-офф Світової групи.