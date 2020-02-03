Світоліна повернулася на 4 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації

Українська тенісистка Еліна Світоліна за підсумками Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) повернулася на 4 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Очолює рейтинг WTA станом на 3 лютого 23-річна австралійська тенісистка Ешлі Барті. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна вперше з жовтня минулого року піднялася на 4 сходинку. На австралійському Grand Slam українська тенісистка дійшла до третього кола, де програла іспанці Гарбінє Мугурусі.

Перша п’ятірка найкращих тенісисток світу за версією WTA наразі виглядає так: 1. Ешлі Барті, 2. Сімона Халеп, 3. Кароліна Плішкова, 4. Еліна Світоліна, 5. Белінда Бенчич.

Серед українських тенісисток п’ятірку найсильніших склали:

Еліна Світоліна - №4 WTA,

Даяна Ястремська - №26 WTA,

Катерина Козлова - №87 WTA,

Катаріна Завацька - №103 WTA,

Леся Цуренко - №128 WTA.

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Даяна Ястремська (-5) і Катерина Козлова (-4) втратили позиції, а Катаріна Завацька починає ігровий тиждень з особистим рекордом - 103-е місце (+4). Також новий особистий рекорд установила і Дар’я Снігур (228), чий колишній кращий результат в рейтингу - 237-е місце. Катерина Бондаренко піднялася на 43 позиції і розташувалася на 492 місці.