Світоліна повернулася на 4 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації
Очолює рейтинг WTA станом на 3 лютого 23-річна австралійська тенісистка Ешлі Барті. Про це повідомляє БТУ.
Еліна Світоліна вперше з жовтня минулого року піднялася на 4 сходинку. На австралійському Grand Slam українська тенісистка дійшла до третього кола, де програла іспанці Гарбінє Мугурусі.
Перша п’ятірка найкращих тенісисток світу за версією WTA наразі виглядає так: 1. Ешлі Барті, 2. Сімона Халеп, 3. Кароліна Плішкова, 4. Еліна Світоліна, 5. Белінда Бенчич.
Серед українських тенісисток п’ятірку найсильніших склали:
Еліна Світоліна - №4 WTA,
Даяна Ястремська - №26 WTA,
Катерина Козлова - №87 WTA,
Катаріна Завацька - №103 WTA,
Леся Цуренко - №128 WTA.
Даяна Ястремська (-5) і Катерина Козлова (-4) втратили позиції, а Катаріна Завацька починає ігровий тиждень з особистим рекордом - 103-е місце (+4). Також новий особистий рекорд установила і Дар’я Снігур (228), чий колишній кращий результат в рейтингу - 237-е місце. Катерина Бондаренко піднялася на 43 позиції і розташувалася на 492 місці.