Світоліна гарантувала собі четверте місце в рейтингу WTA за підсумками Australian Open
Незалежно від подальших результатів на Відкритому чемпіонату Австралії Еліна Світоліна поліпшить своє становище у світовій класифікації й підніметься на 4 місце. Про це повідомляє БТУ.
На австралійському Grand Slam українська тенісистка дійшла до третього кола, де програла іспанці Гарбінє Мугурусі.
Відкритий чемпіонат Австралії з призовим фондом 49 млн 564 тис. 735 дол. триватиме до 2 лютого, а Еліна Світоліна далі продовжить свій сезон на Кубку Федерації.
В рамках матчів Першої групи Євро-Африканської зони українська команда очолить групу А, до якої також потрапили Хорватія і Болгарія. Українські тенісистки свої перші матчі проведуть 6 лютого (проти збірної Болгарії) і 7 лютого (проти збірної Хорватії).
Фото: Jimmie48 Photography/WTA