Світоліна гарантувала собі четверте місце в рейтингу WTA за підсумками Australian Open

П'ята "ракетка" світу українська тенісистка Еліна Світоліна за результатами Australian Open підніметься на одну позицію в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Незалежно від подальших результатів на Відкритому чемпіонату Австралії Еліна Світоліна поліпшить своє становище у світовій класифікації й підніметься на 4 місце. Про це повідомляє БТУ.

На австралійському Grand Slam українська тенісистка дійшла до третього кола, де програла іспанці Гарбінє Мугурусі.

Відкритий чемпіонат Австралії з призовим фондом 49 млн 564 тис. 735 дол. триватиме до 2 лютого, а Еліна Світоліна далі продовжить свій сезон на Кубку Федерації.

В рамках матчів Першої групи Євро-Африканської зони українська команда очолить групу А, до якої також потрапили Хорватія і Болгарія. Українські тенісистки свої перші матчі проведуть 6 лютого (проти збірної Болгарії) і 7 лютого (проти збірної Хорватії).

Фото: Jimmie48 Photography/WTA