Барті і Кенін стали першими учасницями 1/2 фіналу Australian Open-2020

Австралійка Ешлі Барті та американка Софія Кенін склали першу півфінальну пару на стартовому у сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні із призовим фондом $49,5 млн.

Перша "ракетка" світу Барті у чвертьфіналі Australian Open обіграла чешку Петру Квітову (7) - 7:6 (8:6), 6:2, а посіяна під 14-м номером Кенін взяла гору над Он Жабер з Тунісу - 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ. Учасники іншого матчу 1/2 фіналу в одиночному жіночому розряді визначаться 29 січня у поєдинках Анетт Контавейт (Естонія) - Сімона Халеп (Румунія), Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - Анастасія Павлюченкова (Росія). Читайте також: Світоліна програла Мугурусі на шляху до четвертого кола Australian Open Відкритий чемпіонат Австралії-2020 триватиме до 2 лютого. На фото: Ешлі Барті (Getty Images).