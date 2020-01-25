Світоліна програла Мугурусі на шляху до четвертого кола Australian Open

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна не змогла у суботу вийти до четвертого кола першого в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії.

У Мельбурні, на центральній арені імені Рода Лейвера, Еліна (№5 WTA) програла матч 3-го раунду іспанці Гарбіньє Мугурусі (32) - 1:6, 2:6, повідомляє Укрінформ. Тенісистки провели на корті 1 годину 7 хвилин. У поєдинку за чвертьфінал Мугуруса зустрінеться з переможницею протистояння між Заріною Діяс з Казахстану (73) та десятою "ракеткою" світу Кікі Бертенс з Нідерландів. Читайте також: Українець Бєлінський дебютує в "основі" юніорського Australian Open Відкритий чемпіонат Австралії із призовим фондом 49 млн 564 тис. 735 дол. триватиме до 2 лютого.