Українець Бєлінський дебютує в "основі" юніорського Australian Open

16-річний український тенісист В'ячеслав Бєлінський подолав кваліфікаційний бар'єр юніорських змагань Відкритого чемпіонату Австралії.

Першим суперником В'ячеслава стане його ровесник зі США Айдан Майо, повідомляє Укрінформ.

У турнірі юніорок Україну представлятиме 16-річна Любов Костенко, яка одразу потрапила до основної сітки.

Для Бєлінського і Костенко - це будуть дебютні змагання юніорського Grand Slam.

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Турнір для тенісистів віком до 18-ти років Australian Open Junior Championships триватиме у Мельбурні з 25 січня - 1 лютого.