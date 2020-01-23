Світоліна перемогла Девіс на шляху до третього кола Australian Open

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна вийшла у четвер до третього кола першого в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії.

У Мельбурні харків'янка (№5 WTA) у другому раунді обіграла Лорен Девіс зі США (62) - 6:2, 7:6 (8:6), повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 34 хвилини.

Додамо, що раніше Світоліна та Девіс провели між собою чотири матчі. Усі поєдинки виграла українка, віддавши суперниці лише один сет.

У третьому раунді Australian Open Еліна Світоліна зустрінеться з 32-ю "ракеткою" світу іспанкою Гарбіньє Мугурусою, яка сьогодні за 2 години 23 хвилини здолала Айлу Томлянович з Австралії (52).

Читайте також: Любов Костенко виступить на юніорському Australian Open

Відкритий чемпіонат Австралії з призовим фондом 49 млн 564 тыс 735 долл триватиме до 2 лютого.