Любов Костенко виступить на юніорському Australian Open

Українська тенісистка Любов Костенко вперше виступить на австралійському "мейджорі".

На старті юніорського турніру в Австралії - Australian Open Junior Championships (ITF World Tennis Tour Juniors) Любов Костенко (№61) зіграє проти британки Амарні Бенкс (№41). Про це повідомляє БТУ.

Минулого року українська тенісистка грала з Бенкс на грунтовому турнірі J1 в Касабланці (Марокко) і здобула перемогу в трьох сетах.

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Також сьогодні у фіналі кваліфікації зіграє В'ячеслав Белінський, який вчора в першому раунді відбору обіграв Адіта Сінху зі США з рахунком 6:1, 6:3.

Фото: ФТУ