Кіченок з Мірзою не дограли матч першого кола на Australian Open

Українсько-індійський дует Надія Кіченок - Санія Мірза достроково завершив виступ на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні із призовим фондом $49,5 млн.

У поєдинку стартового кола парного розряду Кіченок і Мірза відмовилися продовжувати боротьбу за рахунку 6:2, 1:0 на користь китаянок Хань Сіньюнь і Чжу Лінь, повідомляє Укрінформ.

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Надія Кіченок продовжить виступ на Australian Open у змішаному розряді разом з представником Індії Роханом Бопанною. Суперниками тенісистів станут другі "ракетки" турніру - китаянка Чжан Шуай та Ніколя Маю з Франції.