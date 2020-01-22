Козлова та Кіченок програли стартові матчі парного розряду на Australian Open

Українсько-польський дует Катерина Козлова - Магда Лінетт і посіяний під 14-м номером українсько-китайський тандем Людмила Кіченок - Ян Чжаосюань зачохлили ракетки на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні.

У першому колі парного розряду Australian Open-2020 Катерина Козлова і Магда Лінетт поступилися американсько-польському дуету Даніель Коллінс - Алісія Росольска - 7:5, 5:7, 0:6, а Людмила Кіченок і Ян Чжаосюань програли власницям wild card Медісон Інгліс і Кайлі Макфі з Австралії - 4:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.

Українсько-індійський дует Надія Кіченок - Санія Мірза почне виступ у Мельбурні матчем проти китаянок Хань Сіньюнь і Чжу Лінь, а українка Даяна Ястремська та Фанні Штоллар з Угорщини зіграють з восьмими "ракетками" турніру чешкою ​​Кветою Пешке і Демі Схюрс з Голландії.

На фото: Людмила Кіченок.