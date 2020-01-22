Australian Open: Молчанов і Албот знялися з парного турніру

Українець Денис Молчанов і його напарник Раду Албот з Молдови не виступлять на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, який проходить в Мельбурні.

У першому колі парного розряду Молчанов і Албот повинні були зіграти з американським дуетом Сем Куеррі - Стів Джонсон, проте знялися з турніру через травму молдовського тенісиста, повідомляє БТУ.

Молчанова та Албота в сітці замінив тандем з Тайваню Єн-Сун Лю - Се Ченпен.

Читайте також: Ястремська програла Возняцкі у другому колі Australian Open

Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого.

На фото: Денис Молчанов.