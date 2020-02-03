Триразового чемпіона світу з Росії спіймали на допінгу

Росіянин Білял Махов, срібний призер Олімпіади 2012 року, триразовий чемпіон світу з вільної боротьби викритий у вживанні забороненого препарату.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайла Маміашвілі.

«13 січня я отримав документ від РУСАДА про те, що у пробі Махова був виявлений заборонений препарат - гормон росту. Я спілкувався зі спортсменом, він не заперечує цього факту і намагатиметься пояснити його походження», - сказав Маміашвілі.

Він також пояснив, що, нібито, дружина спортсмена "вживає цілий комплекс препаратів, в який входить і той, що був виявлений і у Біляла". Планується розслідування.

Махов виступає у вільній і греко-римській боротьбі. Він є срібним призером літньої Олімпіади 2012 року і триразовим чемпіоном світу, а також срібним і бронзовим призером світової першості з вільної боротьби у ваговій категорії до 120 кг. Також він має золоту медаль чемпіонату Європи. Як борець греко-римського стилю він двічі вигравав бронзу чемпіонатів світу.

Як відомо, 9 грудня виконком WADA позбавив РУСАДА статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу за маніпуляції з базою даних московської антидопінгової лабораторії. Таким чином, Росія дискваліфікована на 4 роки на головних міжнародних спортивних турнірах. Також заборонено проводити великі міжнародні турніри на території РФ. Рішення було одностайно прийнято Виконавчим комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні.

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