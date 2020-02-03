Теніс: Пономар першим з українських юнаків виграв турнір Les Petits As

Український тенісист Олександр Пономар виграв одиночний титул на престижному юнацькому турнірі у віковій категорії 14 років і молодші Les Petits As в Тарбі (Франція).

У фіналі уродженець Чорноморська Одеської області здобув упевнену перемогу над швейцарцем Янісом Раффаелем Сімменом - 6:4, 6:1. Пономар став першим українцем, який виіграв титул на змаганнях, що вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних учасників, повідомляє Укрінформ.

Українські дівчата на Les Petits As мають більш вагомі результати. 2016 року у фіналі перемогла киянка Марта Костюк, а 2017-го фіналісткою була харків'янка Дар'я Лопатецька.

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Додамо, що хардові тенісні змагання для кращих 14-річний тенісистів проходять у Тарбі з 1983 року. Серед переможців турніру - перші в різні роки "ракетки" світу іспанці Рафаель Надаль і Хуан-Карлос Ферреро, швейцарка Мартіна Гінгіс, бельгійка Кім Клейстерс.