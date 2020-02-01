Юний український тенісист вийшов у фінал супертурніру Les Petits As

Уродженець Чорноморська Одеської області Олександр Пономар стане учасником фінального поєдинку престижного юнацького турніру (вік тенісистів - 14 років і молодші) Les Petits As у місті Тарб (Франція).

У півфіналі Пономар, посіяний під третім номером, вирвав перемогу у першої "ракетки" турніру Атакана Карахана з Туреччини - 7:6 (7:2), 7:5, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала півтори години.

Додамо, що хардові тенісні змагання, що проходять у Тарбі з 1983 року, вважаються найпрестижнішими у світі для 14-річних учасників. Серед переможців турніру - перші в різні роки "ракетки" світу іспанці Рафаель Надаль та Хуан-Карлос Ферреро, швейцарка Мартіна Гінгіс, бельгійка Кім Клейстерс.