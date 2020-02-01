Крейчикова і Мектич виграли мікст Australian Open-2020

Барбора Крейчикова з Чехії та хорват Нікола Мектич стали у суботу переможцями змагань змішаних пар Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу із загальним призовим фондом 49,5 млн дол.

У фінальному поєдинку Крейчикова та Мектич обіграли дует Бетані Маттек-Сэндс (США)/Джеймі Маррей (Велика Британія) - 5:7, 6:4, 10:1, повідомляє Укрінформ. Учасники фіналу провели на корті 1 годину 25 хвилин. Читайте також: Американка Кенін виграла Australian Open Крейчикова виграла Australian Open у міксті вдруге поспіль. Минулого року її партнером був американець Раджив Рам.