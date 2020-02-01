Американка Кенін виграла Australian Open

Американська тенісистка Софія Кенін стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) - першого в сезоні турніру серії Grand Slam, який проходить в Мельбурні (загальний призовий фонд - $49,5 мільйона).

У фінальному матчі, який тривав 2 години 5 хвилин, Кенін здобула вольову перемогу над іспанкою Гарбіньє Мугурусою з рахунком 4:6, 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Для 21-річної Кенін це перший фінал на турнірах Grand Slam. До цього її кращим досягненням був вихід у 2019 році до четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос).

В активі 26-річної Мугуруси залишається два виграних турніри серії Grand Slam. У 2016 році вона перемогла на Ролан Гаррос, а у 2017-му тріумфувала на Вімблдоні.

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Australian Open завершиться 2 лютого чоловічим фіналом Новак Джокович (Сербія) - Домінік Тім (Австрія).

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