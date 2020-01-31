Австрієць Тім став другим фіналістом Australian Open

П'ята "ракетка" світу Домінік Тім з Австрії вийшов у фінал чоловічого одиночного розряду на стартовому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні з призовим фондом $49,5 млн.

У півфінальному поєдинку Australian Open Тім за 3,5 години здобув вольову перемогу над представником Німеччини Олександром Звєрєвим (№7 світового рейтингу) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), повідомляє Укрінформ. Суперники удев'яте зустрілися в очному протистоянні, рахунок став 7:2 на користь австрійця. Читайте також: Джокович переміг Федерера і вийшов у фінал Australian Open У фіналі 2 лютого Тім зустрінеться з чинним переможцем Відкритого чемпіонату Австралії сербом Новаком Джоковичем (№2).