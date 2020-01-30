Джокович переміг Федерера і вийшов у фінал Australian Open

Друга "ракетка" світу серб Новак Джокович став першим фіналістом у чоловічому одиночному розряді на стартовому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні з призовим фондом $49,5 млн.

У півфінальному поєдинку Джокович за 2 години 20 хвилин переграв шестиразового переможця Australian Open швейцарця Роджера Федерера (№3 світового рейтингу) - 7:6 (7:1), 6:4, 6:3, повідомляє Укрінформ. Читайте також: Мугуруса обіграла Халеп і стала другою фіналісткою Australian Open У фіналі 2 лютого Джокович зустрінеться з переможцем протистояння між австрійцем Домініком Тімом (№5) та представником Німеччини Олександром Звєрєвим (№7).